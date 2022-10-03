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Общество3 октября 2022 1:48

Сенаторы и депутаты Госдумы от Томской области вошли в санкционный список США

Список расширен на всех членов Госдумы и Совета Федерации
Кирилл Гостев
Сенаторы и депутаты Госдумы от Томской области вошли в санкционный список США

Сенаторы и депутаты Госдумы от Томской области вошли в санкционный список США

Фото: Ксения Высотина

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США на прошлой неделе анонсировало новый пакет санкций против физических лиц, в который вошли сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы от Томской области.

В очередное расширение санкционного списка попали все депутаты Госдумы и Совета Федерации, не включенные в него ранее, в том числе томские депутаты Михаил Киселев и Татьяна Соломатина, а также сенаторы Владимир Кравченко и Виктор Кресс.

Список на сайте Министерства финансов также включает ряд высокопоставленных лиц России и членов их семей — главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, экс-министра энергетики и вице-премьера Александра Новака, жену и двух сыновей премьер-министра Михаила Мишустина, жену и дочерей министра обороны Сергея Шойгу и других.

Напомним, томские депутаты Алексей Диденко и Владимир Самокиш попали под санкции еще в феврале.