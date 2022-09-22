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Общество22 сентября 2022 11:01

Губернатор Томской области наделил Виктора Кресса полномочиями сенатора

Глава региона подписал соответствующее постановление после вступления в должность губернатора
Ксения Высотина
Владимир Мазур наделил Виктора Кресса полномочиями сенатора.

Владимир Мазур наделил Виктора Кресса полномочиями сенатора.

Фото: Ксения Высотина

Владимир Мазур наделил Виктора Кресса полномочиями сенатора. Глава региона подписал соответствующее постановление после вступления в должность губернатора, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Сегодня, 22 сентября, губернатор Томской области Владимир Мазур наделил полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя региональной исполнительной власти Виктора Кресса", - говорится в сообщении.

Добавим, что Виктор Кресс руководил Томской областью с 1991 до 2012 года, после чего стал представлять региональную исполнительную власть в верхней палате Российского парламента.

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