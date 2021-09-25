Официально названы имена четырех депутатов Государственной Думы от Томской области

Списки победителей на прошедших трехдневных выборах опубликованы официально Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва от Томской области стали Владимир Самокиш, Михаил Киселев, Алексей Диденко и Татьяна Соломатина. Список избранных федеральных депутатов опубликовала «Российская газета».

Стоит заметить, что В. Самокиш, М. Киселев и Т. Соломатина представляют партию «Единая Россия», а А. Диденко – ЛДПР. Депутат городской думы Томска Владимир Самокиш и командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев прошли в Госдуму по списку правящей партии. Алексей Диденко и Татьяна Соломатина выиграли выборы в Госдуму по одномандатным избирательным округам № 181 и № 182.

Теперь все они имеют право занять кресла в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.