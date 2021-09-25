Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика25 сентября 2021 10:15

Официально названы имена четырех депутатов Государственной Думы от Томской области

Два из них прошли по партийному списку, двое победили на округах
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Списки победителей на прошедших трехдневных выборах опубликованы официально

Списки победителей на прошедших трехдневных выборах опубликованы официально

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва от Томской области стали Владимир Самокиш, Михаил Киселев, Алексей Диденко и Татьяна Соломатина. Список избранных федеральных депутатов опубликовала «Российская газета».

Стоит заметить, что В. Самокиш, М. Киселев и Т. Соломатина представляют партию «Единая Россия», а А. Диденко – ЛДПР. Депутат городской думы Томска Владимир Самокиш и командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев прошли в Госдуму по списку правящей партии. Алексей Диденко и Татьяна Соломатина выиграли выборы в Госдуму по одномандатным избирательным округам № 181 и № 182.

Теперь все они имеют право занять кресла в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.