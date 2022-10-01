В Томской области зафиксировали 361 случай заражения COVID-19

Оперштаб предоставил данные на 1 октября Фото: ИВАНОВА Диана

В субботу, 1 октября 2022 года, в Томской области выявили 361 новый случай заражения инфекцией COVID-19. В общей сложности сейчас в регионе 150 701 подтвержденный случай. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, 683 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 146 499 человек.

За последние сутки в стране выявлено 33 186 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 103 пациентов скончалось, 52 628 выздоровели.

Напомним, в субботу и воскресенье в городе будут работать три пункта вакцинации. Привиться можно от гриппа и COVID-19.

Читайте также: На Белом озере в Томске весной 2023 года начнется реконструкция скважины.