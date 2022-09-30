В Томске 1 и 2 октября будут работать мобильные пункты вакцинации

Заработает три пункта вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облздрав сообщает жителям Томска, что в субботу и воскресенье в городе будут работать три пункта вакцинации. Привиться можно от гриппа и COVID-19.

"При обращении в мобильные пункты вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС", - предупреждает облздрав.

Томичи смогут вакцинировать в трех уже привычных пунктах:

ТРЦ "Изумрудный город". Суббота, 1 октября, с 10.00 до 17.00. В воскресенье - с 10.00 до 14.00.

ТЦ «Лето». Суббота, 1 октября, и воскресенье, 2 октября, с 11.00 до 17.00.

Пункт в МСЧ № 2. Суббота, 1 октября, и воскресенье, 2 октября, с 10.00 до 14.00.

Напомним, в детской больнице №1 города Томска на реабилитацию принимают детей, перенесших осложнения после заболевания COVID-19.

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