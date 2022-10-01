На Белом озере в Томске весной 2023 года начнется реконструкция скважины

Озеро признано искусственным Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Пресс-служба мэрии Томска заявила, что Белое озеро считается искусственным, так как полностью питается от скважины. Весной 2023 года будет готова проектно-сметная документация по ее реконструкции.

"Ранее озеро питали родники. Однако после последнего исследования гидрологов водоем официально признан искусственным, и его подпитка осуществляется за счет скважины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зеро начало мелеть из-за недостаточного количества воды, которую поставляет питающая его скважина. Скважина способна выдавать всего пять кубометров воды в час. Чтобы наполнить озеро до необходимых отметок, нужна мощность в два раза больше - 10 кубометров. Весной специалисты преступят к разработке ПСД.

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