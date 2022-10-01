Жителя Томской области осудили за выращивание почти 300 кустов мака в теплице

Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на срок 3,5 года Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Жителя Колпашевского района Томской области осудили за культивирование и хранение мака, относящегося к наркотическим средствам. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что за два летних месяца этого года мужчина вырастил на своем дачном участке 287 кустов мака. Часть незаконного "урожая" 46-летний преступник хранил в теплице, а часть - дома для употребления.

Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, жительнице Томской области грозит 2 года тюрьмы за выращивание мака, она вырастила 53 куста растения.

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