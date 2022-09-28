Жительнице Томской области грозит 2 года тюрьмы за выращивание мака

Женщины вырастили 53 куста растения Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Жительница Парабели Томской области выращивала на своем дачном участке мак, который относится к разряду наркотических средств. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла 53 куста растения, которое, согласно проведенной экспертизе, является растением "Мак снотворный", содержащий наркотическое средство (морфин) в крупных размерах", - говорится в сообщении.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и соблюдает надлежащее поведение. По статье "незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" мера наказания составляет до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Каргасокском районе задержали трех женщин, выращивающих на своих дачных участках в больших количествах мак. женщины в возрасте от 48 до 57 лет культивировали на тепличных грядках более 60 кустов мака. В отношении них также завели уголовное дело по статье ""незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства".

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