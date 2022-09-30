Пункты сбора вещей для мобилизованных работают без выходных

Томичи могут принести вещи в 4 пункта сбора вещей для призывников в любой день недели Фото: Алёна ГОЛЕВА

Мэрия Томска сообщает, что пункты сбора необходимых для призывников вещей будут работать без выходных.

В администрации Октябрьского района по адресу ул. Пушкина, 17 (доп. информация по телефону 90-24-84);

В администрации Советского района - ул. Елизаровых, 59 (доп. информация по телефону 54-07-98);

В администрации Кировского района - пр. Кирова, 11А (доп. информация по телефону 56-46-44);

В администрации Ленинского район - ул. К. Маркса, 34 (доп. информация по телефону 51-71-43).

Жителям Томска говорят, что они могут приносить необходимые вещи из списка: средства индивидуальной гигиены, теплые мужские вещи, фонарики, спальные мешки, туристические коврики, батарейки, дождевики, термобелье, термоноски и тактические перчатки, шапки, балаклавы.

Напомним, жители Томской области могут поучаствовать в акции "Носки солдатам", достаточно купить или связать шерстяные носки 42-45 размеров с высоким паголенком и принести их в пункт приема по адресу улица Татарская, 16.

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