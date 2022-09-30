Жителям Томска напомнили об ответственности за ложные минирования

Каждый год в стране регистрируют тысячи случаев ложных звонков о минировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России каждый год происходят всплески массовых "лжеминирований" школ, вокзалов и зданий. По данным МВД, за 6 месяцев 2022 года таких сообщений пришло больше 12 тысяч.

Томск эта тревожная тенденция не обходит стороной: например, в марте прошлого года сообщения о минировании пришли в 11 школ города, и всех, кто находился в зданиях, пришлось эвакуировать. А после объявления о частичной мобилизации 21 сентября два дня подряд эвакуировали военкомат.

Почему это противозаконно?

Власти вынуждены реагировать на такие сообщения, поскольку в случае реального минирования здания могут погибнуть люди. Тем не менее, лжеминирование нарушает нормальную работу учреждений, приносит бизнесу убытки и оттягивает силы полиции и спасателей от реальных вызовов.

Случаи массовых "лжеминирований" правоохранительные органы относят к организованным преступным сетям, которые непросто вычислить. Поэтому некоторые граждане уверены в безнаказанности деяния и идут на нарушение закона, чтобы решить личные проблемы.

Что грозит за лжеминирование?

Уголовную ответственность за лжеминирование предусматривает статья 207 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

По ч.1 ст. 207 ответственность наступает для граждан, совершивших лжеминирование из хулиганских побуждений. Деяние предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 3 лет или принудительные работы. Наказание может быть ужесточено до 5 лет и 700 тысяч рублей штрафа, если "заминировали" общественно важное здание — например, школу, детский сад, вокзал, банк или торговый центр.

Если преступление совершено "в целях дестабилизации деятельности органов власти", за него грозит штраф от 700 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы сроком от 6 до 8 лет.

Максимальное наказание по статье наступает, если в результате лжеминирования погибли люди или наступили иные тяжкие последствия: это штраф от полутора до двух миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

Если о "бомбе в школе" сообщил ребенок младше 14 лет, его родителям придется уплатить штраф. Детей более старшего возраста в особо тяжких случаях могут отправить в воспитательную колонию. Однако по закону при совершении преступления средней тяжести лицам до 16 лет лишение свободы не назначается.

Как наказывают лжеминеров?

8 марта 2020 года житель Первомайского района Томской области сорвал празднование Международного женского дня в сельском доме культуры и получил условный срок. Раньше, в 2017 году, томичу назначили наказание в размере 260 часов обязательных работ. А в марте 2022 года новосибирца приговорили за лжеминирование к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима — он совершил звонок, находясь в нетрезвом состоянии.