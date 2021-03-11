Учащихся 11 томских школ спасатели эвакуировали из-за сообщений о минировании

Эвакуация, уточняют в обладминистрации, прошла в школе №24, гимназиях №6 и №13. Спасатели и полиция также контролируют ситуацию в лицее №8.

- Сегодня, 11 марта, сразу в несколько томских школ поступили анонимные сообщения о "минировании", – сообщает пресс-служба областной администрации.

Заместитель губернатора по безопасности Игорь Толстоносов уточняет, что большинство таких звонков поступило до начала занятий и эвакуация не потребовалась. "Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений", – отмечает он.

Эвакуация, добавляют в обладминистрации, прошла в школе №24, гимназиях №6 и №13. Спасатели и полиция также контролируют ситуацию в лицее №8.