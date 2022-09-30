В Томской области выявили почти 400 случаев заражения COVID-19

Оперштаб предоставил данные на 30 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на пятницу, 30 сентября, в Томской области обнаружили еще 365 новых случаев заражения ковидом, 1 человек умер. В общей сложности сейчас в регионе 150 340 подтвержденных случаев. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, 658 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 145 816 человек.

За последние сутки в стране выявлено 37 286 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 106 пациентов скончалось, 61 225 выздоровели.

Напомним, Облздрав сообщает жителям Томска, что в субботу и воскресенье в городе будут работать три пункта вакцинации. Привиться можно от гриппа и COVID-19.

Читайте также: В Томске пропал без вести приехавший на заработки житель Кузбасса.