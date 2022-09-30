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Происшествия30 сентября 2022 7:49

В Томске пропал без вести приехавший на заработки житель Кузбасса

Мужчина приехал в Томск в августе 2022 года
Кирилл Гостев
Мужчина приехал в Томск в августе 2022 года. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Мужчина приехал в Томск в августе 2022 года. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Полиция Анжеро-Судженска разыскивает жителя Кемеровской области, который в августе этого года уехал в Томск на заработки и пропал, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

"Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу разыскивают Сороченко Александра Валентиновича, 09.06.1981 года рождения", — говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: волосы русые, рост — около 170 сантиметров.

Знающих что-либо о местонахождении Сороченко Александра Валентиновича просят сообщить по телефонам 8(38453)6-54-00, 8(38453)6-46-45, либо "02" (с мобильного — "102").

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