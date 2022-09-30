Жительницу Томской области будут судить за хранение наркотика в машине

Наркотик хранила в машине, оставленной на трассе Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники полиции установили личность владелицы автомобиля, в котором находился наркотик растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.

"Следователями СО ОМВД России по Верхнекетскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что преступница - жительница поселка Клюквина Томской области, 1986 года рождения. В данный момент она обвиняется в незаконном приобретении и хранении растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере.

Уточняется, что у сельчанки нашли наркотик общей массой более 300 грамм. Хранила незаконное средство в автомобиле, который оставила на трассе Белый Яр – Колпашево.

В отношении преступницы завели уголовное дело.