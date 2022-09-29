В детской больнице №1 юных томичей приглашают на реабилитацию после COVID-19

В 2022 году реабилитацию в клинике прошли 139 детей, в том числе 23 — после коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детской больнице №1 города Томска на реабилитацию принимают детей, перенесших осложнения после заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

Реабилитацию в 2022 году уже прошли 139 детей, в том числе 23 — после перенесенной коронавирусной инфекции. Еще 84 ребенка имели заболевания нервной системы, 27 — перинатальные патологии, 5 — соматические заболевания.

План реабилитации разрабатывается для каждого ребенка с учетом течения болезни, патологий и возникших осложнений. В него входят физиолечение, ЛФК, дыхательная гимнастика, лечебно-профилактический массаж, психологическая коррекция, арт-терапия и процедуры в кедропластовой кабине.

Уточнить информацию о реабилитации детей после коронавирусной инфекции можно по телефонам +7-913-806-44-74 (заведующая педиатрическим отделением детской больницы № 1, врач-педиатр высшей категории Давыдова Татьяна Викторовна), 8(3822)907-418 (заведующая отделением патологии новорожденных Желеховская Татьяна Васильевна), 8(3822)407-412 (заведующая неврологическим отделением Кричкова Елена Павловна). Направления на реабилитацию выдаются лечащим врачом-педиатром в поликлинике по месту жительства.