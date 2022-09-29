В Томске до сих пор не дали отопление в 140 жилых домов

Также почти 20 домов живут без горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент около 140 жилых домов в Томске до сих живут без отопления, еще в 19 домах нет горячей воды, сообщил Руслан Абасов, начальник департамента городского хозяйства администрации города Томска, во время заседания комитета городского хозяйства гордумы.

Абасов также отметил, что все многоквартирные дома будут подключены к теплу в течение недели.

"Ориентировочно на следующей неделе мы должны полностью завершить эти работы и все дома у нас должны быть с теплом", – резюмировал Абасов.

Компания "ТомскРТС" уже предоставила графики по устранению неполадок. В день специалисты берут в работу около 40 домов. Однако Абасов предупредил, что при запуске ресурса могут возникать повторные дефекты, из-за чего воду или отопление придется отключать.

Напомним, по состоянию на 27 сентября в Томске без отопления оставались 205 жилых домов, из которых около 80 домов не подключены из-за проблем на тепловых сетях, обслуживаемых "ТомскРТС".

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