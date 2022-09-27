В Томске до сих пор не дали отопление в 205 жилых домах

В Томске на утро 27 сентября 205 жилых домов остаются без отопления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске на утро 27 сентября 205 жилых домов остаются без отопления. Около 80 из них не подключены из-за проблем на тепловых сетях, обслуживаемых «ТомскРТС», сообщили журналисту "КП-Томск" в ресурсоснабжающей компании.

"Без отопления на сегодняшнее утро оставались 205 жилых домов, из которых около 80 домов не подключены из-за проблем на тепловых сетях, обслуживаемых «ТомскРТС». Остальные дома остаются без отопления по ряду других причин, не входящих в зону ответственности компании, в том числе по причине дефектов на сетях после выносных узлов управления, которые компанией не обслуживаются", - сказал представитель "ТомскРТС".

В компании также добавили, что на сегодняшний день без горячего водоснабжения на тепловых сетях оставались 29 жилых домов, из них 14 домов технически не готовы к приёму ресурса.

Уточняется, что ремонтным бригадам поставлена задача устранить основную массу дефектов на объектах, входящих в зону ответственности компании, до конца текущей недели.