В Томской области на 20% снизилось производство колбасы и медикаментов

Также есть незначительное уменьшение производства в других отраслях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томскстат предоставил данные за восемь месяцев 2022 года, где показал динамику производства в Томской области. Отмечен положительный рост большого количества отраслей, но есть и спад по отдельным позициям.

Так, статистика показывает снижение производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Отрасль за восемь месяцев этого года снизила производство на четверть - 25,0%.

Кроме того, сократилось производство колбасных изделий, включая изделия, предназначенные для детского питания. За указанный период заметно сокращение на 19,2%.

В пищевой промышленности также отмечается небольшое снижение производства напитков - 0,6%, химических веществ и химических продуктов - на 10,5%, кокса и нефтепродуктов - на 6,8%, одежды - на 4,6%, кожи и изделий из кожи - на 4,5%.

Напомним, в Томской области за восемь месяцев 2022 года производство металлический изделий выросло на 70%, заметен рост в производстве компьютерной и электронной техники.

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