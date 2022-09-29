Кемеровчанин арендовал музыкальное оборудование в Томске и продал в Кемерово

Томский суд приговорил жителя Кузбасса к 3 годам 9 месяцам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд г. Томска приговорил жителя Кемеровской области к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за мошенничество, сообщает областная прокуратура. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в январе 2022 года ранее судимый 32-летний кемеровчанин, находясь в Томске, арендовал на один день у местного жителя музыкальное оборудование — две акустические колонки, две стойки, провода и удлинители, и уехал в Кемерово, где сдал чужую технику в комиссионный магазин. Ущерб для владельца музыкального оборудования составил 20 тысяч рублей.

Приговор суда на момент публикации не вступил в законную силу.

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