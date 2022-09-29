В Курлеке Томской области 29 сентября горел двухэтажный дом и баня

Пожар тушили 12 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рано утром, 29 сентября, в селе Курлек Томской области произошел пожар. Горел дом и баня в СНТ Солнечный, об этом сообщает МЧС по Томской области.

"2-х этажный брусовой дачный домик размером 6х6 м. В 2 м. брусовая баня размером 4х4 м. На момент прибытия первого подразделения: дачный домик и баня полностью охвачены огнем, произошло частичное обрушение крыши домика", - говорится в сообщении.

Кроме того, была угроза распространения огня на соседние строения. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши домика, обгорели стены по всей площади и обрешетка крыши бани, стены. Общая площадь пожара составила 52 кв.м. Уточняется, что причина возгорания еще неизвестна, в тушении принимали участие 12 человек.

Напомним, в Октябрьском районе Томска 28 сентября горел склад пиломатериалов, пожар тушили почти 30 человек. Ликвидировать огонь удалось за 32 минуты после прибытия подразделения.

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