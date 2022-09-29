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Общество29 сентября 2022 5:06

Приставы прекратят взыскивать долги с мобилизованных томичей на период службы

Исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан приостановят
Кирилл Гостев
Приставы прекратят взыскивать долги с мобилизованных томичей на период службы

Приставы прекратят взыскивать долги с мобилизованных томичей на период службы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы приостановят исполнительные производства по долгам граждан, попадающих под частичную мобилизацию, сообщила пресс-служба ФССП России.

"В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что для приостановки исполнительного производства гражданину необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать непосредственно на призывном пункте военного комиссариата, где и находятся приставы.

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