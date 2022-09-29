В Октябрьском районе Томска горел склад пиломатериалов

Пожар тушили почти 30 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС России по Томской области сообщает о крупном пожаре, который произошел в среду, 28 сентября. Горел склад пиломатериалов.

"Кирпичное здание размером 130х50 м. высотой 10 м. Внутри здания складировался пиломатериал", - говорится в сообщении.

В результате пожара обгорел деревянный пол и отходы лесопиления на площади 30 кв.м. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Уточняется, что в тушении участвовали 28 человек. Ликвидировать огонь удалось за 32 минуты после прибытия подразделения.

Напомним, в 6 районах Томской области с 27 по 30 сентября ожидается высокий уровень пожароопасности. 4 класс пожарной опасности сохранится в следующих районах области: Асиновский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Тегульдетский.

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