Жители Томска предупреждают друг друга о продаже некачественного картофеля в интернете

В Томске местные жители предупреждают друг друга о продаже некачественного картофеля в интернете. Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители предупреждают друг друга о продаже некачественного картофеля в интернете. Горожане жалуются, что картофель, который они покупают, начинает сгнивать через несколько дней.

"Хочу предупредить, кто покупает картофель в интернете. Купили картофель, с виду хороший, но за 3 недели выкинули 4 ведра из 20, гниет ужасно", - пишет томичка в паблике "Регион-70".

Женщина также отметила, что после попытки позвонить продавцу, он заблокировал ее и не выходит на связь.