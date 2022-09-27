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Общество27 сентября 2022 2:42

Студенты Томского политеха из семей мобилизованных смогут учиться бесплатно

Ректор ТПУ Дмитрий Седнев рассказал о мерах поддержки студентам и сотрудникам
Кирилл Гостев
Студенты Томского политеха из семей мобилизованных смогут учиться бесплатно

Студенты Томского политеха из семей мобилизованных смогут учиться бесплатно

Фото: Ксения Высотина

Томский политехнический университет переведет на бесплатное обучение студентов, чьи родители были призваны по частичной мобилизации, объявил ректор ТПУ Дмитрий Седнев 26 сентября.

Напомним, указом Президента студентам очной и очно-заочной форм обучения предоставлена отсрочка от призыва.

Седнев также отметил, что в вузе работает Единая информационная линия, на которую могут обратиться как студенты, так и сотрудники. Телефон Единой линии — 70-63-86, в мессенджерах — 8-913-858-23-13. Можно также написать на почту info@tpu.ru.

"Если кому-то из вас пришла повестка, сразу же позвоните. Мы работаем с военным комиссариатом Томской области и урегулируем ситуацию", — заявил Седнев студентам университета.

Кроме того, университет принял решение о единовременной выплате своим мобилизованным сотрудникам. Сумма выплаты не уточняется.