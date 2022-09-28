Муниципалитеты Томской области создадут рабочие чаты для помощи семьям военнослужащих

В Томской области муниципалитеты создадут рабочие чаты для помощи семьям военнослужащих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области муниципалитеты создадут рабочие чаты для помощи семьям военнослужащих. Чаты будут созданы в мессенджерах для оперативного решения проблем, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Муниципальные мобилизационные штабы, созданные 27 сентября по поручению губернатора Томской области Владимира Мазура в каждом райцентре региона, будут использовать межведомственные закрытые чаты в мессенджерах для оперативного решения проблем, возникающих в семьях мобилизованных", - говорится в сообщении.

Замгубернатора по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков рассказал, что фамилия каждого мобилизованного и членов их семей должна лежать у на столе у глав городов и регионов Томской области. Также он отметил, что к каждому из них должен быть индивидуальный подход.

"Все обращения ежедневно фиксируйте и помогайте, не можете решить сами — делегируйте нам", - заявил Рожков.

Замгубернатора рекомендовал муниципальным органам власти открыть межведомственные рабочие чаты с руководителями на местах, специалистами соцзащиты, налоговых органов и других ведомств — для того, чтобы оперативно транслировать задачи, требующие ресурсов сразу нескольких служб.

Напомним, что власти Томской области разрабатывают пакетный комплекс мер поддержки семьям мобилизованных.

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