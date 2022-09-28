Семьи мобилизованных в Томской области могут посетить своих мужчин в части

Жители Томской области, кого коснулась частичная мобилизация, могут посетить своего члена семьи в части, если командир даст такое разрешение. Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области, кого коснулась частичная мобилизация, могут посетить своего члена семьи в части, если командир даст такое разрешение. Об этом сообщили журналисту "КП-Томск" на единой линии 122.

"Такой вопрос нужно уточнять у командира части, могут ли родственники навестить военнослужащего. Также и с посылками от родных — все нужно узнавать у командира", - сказал оператор линии.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, третья группа мобилизованных мужчин отравилась с вокзала Томск-2 на учения.

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