В Томске мобилизованные мужчины могут расписаться со своими невестами вне очереди

В ЗАГС нужно принести повестку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области мужчины, которые призываются в рамках частичной мобилизации, могут расписаться со своими невестами вне очереди. Заключить брак можно в момент обращения, сообщил telegram-канал областного департамента ЗАГСа.

В ЗАГСе уточнили, что одним из оснований для сокращения срока при государственной регистрации заключения брака или заключения брака в день подачи заявления является повестка, выданная гражданину в рамках призыва на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Добавляется, что начальникам областных отделений ЗАГС дано поручение оказывать максимальное содействие при обращении томичей по данному вопросу.

"Для заключения брака в момент обращения необходимо предъявить повестку, оплатить госпошлину, взять паспорта брачующихся. Если брак повторный, то также нужно предъявить свидетельство о разводе", - сообщила начальника Департамента ЗАГС по Томской области Ольга Новикова.

Помимо этого отмечается, что брак в день обращения могут заключить и мужчины, которые еще не получили повестку, но уже знают, что должны быть мобилизованы, при этом с будущей супругой есть совместный ребенок.

Ранее сообщалось, что на фоне частичной мобилизации в Томской области было зафиксировано три вида мошенничества.

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