Третья группа мобилизованных мужчин отравилась с вокзала Томск-2 на учения

Фото: Ксения Высотина

С вокзала Томск-2 сегодня, 28 сентября, отправилась третья группа мужчин, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Томичей также проводили под музыкальный оркестр.

Как сообщают очевидцы, сегодня мобилизованных было меньше, чем вчера, 27 сентября. Мужчин также проводил руководитель отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами иерей Иоанн Дроздов.

Напомним, что первая группа призывников отравилась 26 сентября.

Читайте также: В Томске на фоне частичной мобилизации начали орудовать мошенники