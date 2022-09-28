В Ленинском районе Томска летнюю кухню тушили 14 человек

Причина пожара устанавливается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС по Томской области сообщает возгорании здания, которое находится в Ленинском районе Томска - на его тушение бросили силы 14 человек.

"5 м. от ул. Чепалова, 29 дощатая летняя кухня размером 4х8 м", - говорится в сообщении.

В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади, внутри и снаружи обгорели стены. Общая площадь пожара составила 32 кв.м. Причина пожара устанавливается. В тушении принимало участие 14 человек.

Напомним, в среду, 28 сентября в селе Уртам Томской области спасли ребенка из пожара Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Читайте также: В Томской области айтишники смогут оформить отсрочку через Госуслуги.