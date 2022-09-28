В селе Уртам Томской области спасли ребенка из пожара

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем Фото: Алёна ГОЛЕВА

МЧС России Томской области сообщает о четырех пожарах, которые произошли в Томской области. В одном спасли двух людей, в том числе одного ребенка.

"2-этажный 2-подъездный кирпичный многоквартирный жилой дом размером 10х30 м. Электрифицирован, отопление печное. Пожар произошел в первом подъезде на втором этаже в комнате размером 3х3 м. 3х комнатной квартиры", - говорится в сообщении.

В результате пожара в комнате обгорела мебель, вещи, закоптились стены. Общая площадь пожара составила 9 кв.м. Сотрудники спасли двух человек, в том числе одного ребенка. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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