Томича осудили на 3 года за нападение на полицейского и хранение наркотика

Мужчина рассказал приятелю о наркотике, их разговор услышал полицейский Фото: Ксения Высотина

Житель Томской области общался со своим приятелем в общественном транспорте и поделился, что у него с собой есть наркотические средства. Рядом находился сотрудник полиции, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Уточняется, что находившийся рядом полицейский предъявив служебное удостоверение и предложил мужчинам проследовать в отдел полиции. В ответ они проявили агрессию и нанесли несколько ударов по голове и телу полицейского. В итоге их задержали.

После личного досмотра у одного из преступников изъяли наркотик весом 0,39 грамма. Суд приговорил одного из мужчин к терм годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении него завели два уголовных дела: "незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта" и "применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, жительница Парабели Томской области выращивала на своем дачном участке мак, который относится к разряду наркотических средств. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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