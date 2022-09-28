Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 сентября 2022 4:52

Томичей с заболеваниями сердца обеспечили лекарствами на 54 миллиона рублей

Льготой на лекарства по нацпроекту в 2022 году воспользовались уже 4646 жителей региона
Кирилл Гостев
Общая стоимость лекарств превысила 54 миллиона рублей

Общая стоимость лекарств превысила 54 миллиона рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бесплатные лекарства на сумму более 54 миллионов рублей получили в 2022 году томичи, перенесшие инсульт и инфаркт и имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания, в рамках национального проекта "Здравоохранение". Всего с начала года лекарствами обеспечили 4646 человек.

Лекарства по нацпроекту положены пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт в течение двух последних лет, пациентам после аортокоронарного шунтирования, стентирования или катетерной абляции по восстановлению сердечного ритма, при условии отсутствия других льгот на обеспечение лекарствами.

В перечне льготных лекарств для сердечников содержатся 23 препарата.

"Прием лекарств, а также неукоснительное соблюдение иных рекомендаций врачей позволяет значительно снизить риск рецидивов сердечно-сосудистых катастроф", — цитирует пресс-служба областной администрации Елену Потягайлову, председателя комитета организации лекарственного обеспечения.

Ранее Облздрав сообщил, что за девять месяцев 2022 года лечение болезней сердца в областной клинической больнице прошли 1421 человек.