Власти Томской области заявили о стабилизации ситуации с СОVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в регионе ниже среднероссийских
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ситуация с заболеваемостью СОVID-19 в Томской области стабилизировалась. Алена Левко, заместитель губернатора Томской области по социальной политике сообщила детали распространения инфекции в регионе, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
"Заболеваемость COVID-19 в регионе находится на одном уровне, можно говорить о плато. Но есть ряд возрастных групп, где небольшой рост есть. Прирост по сравнению с предыдущей неделей по COVID-19, ОРВИ и гриппу отмечается у детей до двух лет, а также от 15-ти и старше", - сказала Левко.
Также Алена Левко отметила, что в Томске прирост заболеваемости идет также у детей до двух и от семи до 14-ти лет.
Отмечается, что в области пациентов принимает медсаначасть №2, которая остается основным госпиталем. Другие больницы также работают, дополнительного коечного фонда не требуется.
Напомним, 27 сентября в Томской области выявили еще 397 случаев заражения COVID-19.
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