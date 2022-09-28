Власти Томской области заявили о стабилизации ситуации с СОVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в регионе ниже среднероссийских Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с заболеваемостью СОVID-19 в Томской области стабилизировалась. Алена Левко, заместитель губернатора Томской области по социальной политике сообщила детали распространения инфекции в регионе, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"Заболеваемость COVID-19 в регионе находится на одном уровне, можно говорить о плато. Но есть ряд возрастных групп, где небольшой рост есть. Прирост по сравнению с предыдущей неделей по COVID-19, ОРВИ и гриппу отмечается у детей до двух лет, а также от 15-ти и старше", - сказала Левко.

Также Алена Левко отметила, что в Томске прирост заболеваемости идет также у детей до двух и от семи до 14-ти лет.

Отмечается, что в области пациентов принимает медсаначасть №2, которая остается основным госпиталем. Другие больницы также работают, дополнительного коечного фонда не требуется.

Напомним, 27 сентября в Томской области выявили еще 397 случаев заражения COVID-19.

Читайте также: Корпус на Белом озере в Томске раскрасят уличные художники Сибири.