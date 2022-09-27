В Томской области выявили еще 397 случаев заражения COVID-19

Оперштаб предоставил данные на 27 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 27 сентября 2022 года, в Томской области зафиксировали 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В общей сложностью сейчас в регионе 149 209 подтвержденных случаев. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, 391 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, которые выздоровели от инфекции выросло до 143 868 человек.

За последние сутки в стране выявлено 36 605 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 101 пациент скончался, 59 547 выздоровело.

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