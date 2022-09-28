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Общество28 сентября 2022 3:06

Корпус на Белом озере в Томске раскрасят уличные художники Сибири

Серое трехэтажное здание за три дня превратят в арт-объект
Кирилл Гостев
Уличные художники со всей Сибири превратят хозяйственный корпус на Белом озере в арт-объект

Уличные художники со всей Сибири превратят хозяйственный корпус на Белом озере в арт-объект

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уличные художники со всех городов Сибири примут участие в граффити-джеме "На высоте" с 30 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии могут принять участие как профессиональные художники, так и любители.

В качестве холста художникам предоставили корпус управления Молодежной политики г. Томска по ул. Белозерская, 24, на берегу Белого озера. Возрастное ограничение мероприятия 16+.