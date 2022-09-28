Корпус на Белом озере в Томске раскрасят уличные художники Сибири

Уличные художники со всей Сибири превратят хозяйственный корпус на Белом озере в арт-объект
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Уличные художники со всех городов Сибири примут участие в граффити-джеме "На высоте" с 30 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба мэрии.
В мероприятии могут принять участие как профессиональные художники, так и любители.
В качестве холста художникам предоставили корпус управления Молодежной политики г. Томска по ул. Белозерская, 24, на берегу Белого озера. Возрастное ограничение мероприятия 16+.