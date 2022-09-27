"Родину защищать – это почетное дело": томич вызвался добровольцем в рамках частичной мобилизации

Житель Томска добровольно вызвался поехать на учения в рамках частичной мобилизации. Фото: Ксения Высотина

Житель Томска добровольно вызвался поехать на учения в рамках частичной мобилизации. Мужчина рассказал о том, как он приехал в военкомат изданию "АиФ-Томск".

47-летний Евгений рассказал журналисту, что планирует идти в зону в СВО в качестве добровольца.

«Добровольцем решил пойти, потому что, я уже кое-что повидал в жизни, считаю, что должен идти, нежели пойдут молодые парни. Родные меня поддержали. Настрой самый боевой, Родину защищать – это почетное дело. Дальнейшие действия – получить справку и поехать на службу», – поделился с корреспондентом томич.

Евгений также рассказал, что до сих пор не может пройти медкомиссию, для того, чтобы отправиться на учения. Он уточняет, что уже три дня в военкомате на пр. Фрунзе, 6 были какие-то проблемы.

"Вчера он вообще не работал и не было человека, который занимается добровольцами. В четверг, 22 сентября, приходил – была угроза минирования, всех эвакуировали, на следующий день снова угроза минирования. А в военкомате на Эуштинской нет человека, который занимается добровольцами – никто не может дать бумажку на медкомиссию, хотя у меня все документы собраны – лицензии, есть справка на оружие 6 разряд», – сказал мужчина.

Позже, журналисты связались с военным комиссариатом Томской области, где представительница военкома пояснила, что добровольцами занимается военкомат на проспекте Фрунзе, 6. В настоящее время, все добровольцы от Томской области могут решить любой вопрос.

Помимо этого, в военкомате уточнили, что медосмотр проводят только тем, кто заключает контракт. А добровольцы идут по упрощенной схеме.

"Прием добровольцев осуществляется и на сегодняшний момент. Гражданам от 47 лет нет никаких ограничений. Принимают добровольцев на проспекте Фрунзе, 6. Уже на месте специалисты дают указания», – добавила представительница военного комиссариата.

Отметим, что сегодня, 27 сентября, в военкомате на Эуштинской, 3а во вторник утром было немноголюдно, мужчины постепенно подходили к 10:00. Многие томичи пришли решать вопросы, связанные с военным билетом, также с направлением на медкомиссию. По информации корреспондента, мужчины, которые приходят в военкомат на вид по возрасту старше среднего — от 25 до 40 лет.

Напомним, что вчера, 26 сентября, журналисту "КП-Томск" еще один мобилизованный томич рассказал свою историю.

Читайте также: С вокзала Томск-2 27 сентября отправилась вторая группа призванных в рамках частичной мобилизации