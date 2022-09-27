С вокзала Томск-2 27 сентября отправилась вторая группа призванных в рамках частичной мобилизации

сегодня, 27 сентября, людей на вокзале было значительно больше, чем вчера. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 27 сентября, с вокзала Томск-2 отправилась вторая группа призванных в рамках частичной мобилизации. По словам очевидцев, во второй день отправки людей было больше, чем 26 сентября.

Напомним, что вчера отправилась первая группа мужчин. По оценке журналиста "КП-Томск" на перроне проводили более 100 человек. Сегодня томичи сообщают в региональных пабликах, что людей и мобилизованных мужчин было больше.

"Второй день отправки мобилизованных в Томске. Людей на привокзальной площади сегодня значительно больше", - пишут в паблике "Регион-70".

Также жители Стрежевого сегодня тоже проводили призывников. По оценке очевидцев, в автобусы село около 50 человек.

Напомним, что губернатор Томской области Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов самим принимать участие в разъяснительной работе, вести приемы по личным вопросам прямо в военкоматах, которые испытывают большую нагрузку.