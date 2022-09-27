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Общество27 сентября 2022 10:18

С вокзала Томск-2 27 сентября отправилась вторая группа призванных в рамках частичной мобилизации

По словам очевидцев, во второй день отправки людей было больше, чем вчера
Ксения Высотина
сегодня, 27 сентября, людей на вокзале было значительно больше, чем вчера.

сегодня, 27 сентября, людей на вокзале было значительно больше, чем вчера.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 27 сентября, с вокзала Томск-2 отправилась вторая группа призванных в рамках частичной мобилизации. По словам очевидцев, во второй день отправки людей было больше, чем 26 сентября.

Напомним, что вчера отправилась первая группа мужчин. По оценке журналиста "КП-Томск" на перроне проводили более 100 человек. Сегодня томичи сообщают в региональных пабликах, что людей и мобилизованных мужчин было больше.

"Второй день отправки мобилизованных в Томске. Людей на привокзальной площади сегодня значительно больше", - пишут в паблике "Регион-70".

Также жители Стрежевого сегодня тоже проводили призывников. По оценке очевидцев, в автобусы село около 50 человек.

Напомним, что губернатор Томской области Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов самим принимать участие в разъяснительной работе, вести приемы по личным вопросам прямо в военкоматах, которые испытывают большую нагрузку.