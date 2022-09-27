В результате ДТП на Елизаровых в Томске пострадал 21-летний водитель

Фото: Telegram-канал Томская полиция

Пресс-служба полиции Томска сообщает о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в понедельник, 26 сентября. В результате пострадал молодой водитель.

"04 часа 10 минут на улице Елизаровых, 6 произошел наезд легкового автомобиля на препятствие", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что, по предварительной информации, 21-летний водитель ВАЗ 21104 утратил контроль над движением автомобиля, в результате чего наехал на опору линии электропередач. Молодого человека доставили в больницу с травмами.

Напомним, в Кировском районе Томска в результате ДТП пострадал 10-летний ребенок, инцидент произошел также 26 сентября. Водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода, которого в следствии доставили в больницу.

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