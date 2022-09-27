В Кировском районе Томска в результате ДТП пострадал 10-летний ребенок

Инцидент произошел на Ботаническом переулке. Фото: Telegram-канал Томская полиция

В Томске на переулке Ботанический в понедельник, 26 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несовершеннолетний попал в больницу. Об этом сообщает полиция.

"26 сентября, около 15 часов 40 минут, на переулке Ботанический, 2, автомобилем Toyota Vista, под управлением 66-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на ребёнка-пешехода.", - говорится в сообщении.

Ребенка 10 лет доставили в больницу, обстоятельства происшествия уточняются.

Госавтоинспекция просит жителей Томска быть предельно внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, убедившись в безопасности, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора.

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