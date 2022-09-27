Жители Томской области жалуются на кражу металла с дачных участков

Кражи происходят в садовых некоммерческих товариществах. Фото: Сообщество "Регион-70".

Жители Томской области, у которых есть дачные участки в СНТ, сообщают о кражах металлического имущества с их частной территории. Подобное происходит регулярно, пишет очевидец в сообществе "Регион-70 Томск".

"По СНТ в районе Богашово ездит машина, собирают с участков все, что можно сдать в чермет", - написал автор поста.

Уточняется, что ситуации с воровством имущества огородников происходит регулярно и каждый год. Автор публикации пишет, что водители грузовой машины уже не скрываются, их заметили в светлое время суток.

Кроме того, забирают собранный незаконным образом метал сразу возле трассы.

Напомним, не так давно 58-летний томич воровал с городского кладбища металл и сдавал его, его обвиняют в 21 преступлении, а еще в двух случаях его спугнул сотрудник кладбища.

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