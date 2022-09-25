Томские студенты очно-заочники получат отсрочки от частичной мобилизации

В Томске студенты, который обучаются на очном и очно-заочном отделении, получат отсрочки от частичной мобилизации. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске студенты, который обучаются на очном и очно-заочном отделении, получат отсрочки от частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин подписал указ.

2Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится на сайте Кремля в указе президента.

Также отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Напомним, что ранее "КП-Томск" сообщала, как томские айтишники получат отсрочку от частичной мобилизации.

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