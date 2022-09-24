Роспотребнадзор ужесточил масочный режим в томских больницах

За соблюдением масочного режима пациентами томских больниц станут следить строже Фото: Олег УКЛАДОВ

В томских больницах с 24 сентября вводится более жесткий режим противодействия коронавирусной инфекции, как стало известно из текста нового постановления главного санитарного врача по Томской области Ольги Пичугиной, опубликованного на сайте Роспотребназдора.

Ряд мер, перечисленных в постановлении, исполнялись в больницах и раньше, но носили характер предложения: это разграничение потоков пациентов с признаками инфекции и остальных, проверка температуры тела на входе, масочный режим для персонала и недопуск врачей с признаками острой респираторной инфекции к работе.

В новом постановлении все эти меры уже обязательны. Кроме того, вводится усиленный контроль за соблюдением масочного режима как персоналом, так и пациентами, а в стационарах — строгий противоэпидемический режим, включающий запрет пациентам покидать стационар, запрет на допуск посетителей, усиление контроля за проведением дезинфекции и обеззараживания воздуха и некоторые другие меры.

Наконец, в случае выявления лиц с признаками острой респираторной инфекции на любом этапе обследования, включая госпитализацию бригадой скорой помощи, предписывается обеспечить их немедленную изоляцию и тестирование на коронавирус.

В Томской области с конца августа уровень заболеваемости коронавирусом удерживается на отметке около 400 человек в день.

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