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Здоровье24 сентября 2022 9:58

Роспотребнадзор ужесточил масочный режим в томских больницах

За соблюдением масочного режима пациентами будут следить строже
Кирилл Гостев
За соблюдением масочного режима пациентами томских больниц станут следить строже

За соблюдением масочного режима пациентами томских больниц станут следить строже

Фото: Олег УКЛАДОВ

В томских больницах с 24 сентября вводится более жесткий режим противодействия коронавирусной инфекции, как стало известно из текста нового постановления главного санитарного врача по Томской области Ольги Пичугиной, опубликованного на сайте Роспотребназдора.

Ряд мер, перечисленных в постановлении, исполнялись в больницах и раньше, но носили характер предложения: это разграничение потоков пациентов с признаками инфекции и остальных, проверка температуры тела на входе, масочный режим для персонала и недопуск врачей с признаками острой респираторной инфекции к работе.

В новом постановлении все эти меры уже обязательны. Кроме того, вводится усиленный контроль за соблюдением масочного режима как персоналом, так и пациентами, а в стационарах — строгий противоэпидемический режим, включающий запрет пациентам покидать стационар, запрет на допуск посетителей, усиление контроля за проведением дезинфекции и обеззараживания воздуха и некоторые другие меры.

Наконец, в случае выявления лиц с признаками острой респираторной инфекции на любом этапе обследования, включая госпитализацию бригадой скорой помощи, предписывается обеспечить их немедленную изоляцию и тестирование на коронавирус.

В Томской области с конца августа уровень заболеваемости коронавирусом удерживается на отметке около 400 человек в день.

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