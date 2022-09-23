Томский врач Поздняков рассказал о нюансах сбивания температуры

Если человек чувствует себя очень плохо при 37 и 37,5, то температуру сбивать уже можно Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал "АиФ-Томск" о том, что нужно учесть при сбивании температуры.

Врач говорит, что высокую температуру, 39 градусов, необходимо снижать, не дожидаясь пока что-то заболит. При этом, 38 градусов уже пора сбивать детям и людям, которые не могут терпеть лихорадку.

"Человек без сопутствующих заболеваний, если уверен, что температура связана с обычной респираторной инфекцией, до 38,5 может не снижать. Признаки ОРВИ классические — насморк, кашель, отделяемость из глаз, головная боль, боли в суставах, в мышцах, интоксикационный синдром — это все признаки ОРВИ. Снижать температуру необходимо исходя из наличия фоновой патологии, возраста и интенсивности температуры", - рассказывает специалист.

Кроме того, если человек переносит болезнь без болевых ощущений и мешающего нормальной жизни состояния, пьет жидкость и восполняет ее потери, возникающие при повышенной температуре, то до 38,5 можно не сбивать. Лучше, чтобы организм боролся, и иммунная система первичного звена уничтожала микроорганизмы.

Врач отметил критический момент, когда при 39,5 градусах возникает нарушение свертываемости крови, происходит обезвоживание и страдает нервная система.

Андрей Поздняков советует сбивать температуру парацетамолом, ибупрофеном или аспирином.

"Препараты на основе парацетамола, ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты. Все имеют свои определенные показания и противопоказания. Т.к. эти препараты имеют ограничения по возрасту и пр. следует внимательно читать инструкцию и применять только в тех дозах, в которых положено", - говорит врач.

Кроме того, томичам не стоит забывать о других способах охлаждения.

"При высокой температуре необходимо помнить и о физических методах охлаждения плюс необходима адекватная жидкостная нагрузка, поскольку фебрильная температура (выше 38,5) подразумевает повышенную потерю жидкости организмом. Соответственно, чем лучше организм "наводнен", тем активнее будет идти потоотделение и тем проще будет снизить температуру", - рассказал врач.

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