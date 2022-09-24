381 случай заболевания коронавирусом отмечен в Томской области 24 сентября

Заболеваемость в регионе держится около отметки 400 человек в сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Томской области зарегистрирован 381 случай заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба региона.на 24 сентября.

Оперштаб отмечает, что в регионе за сутки госпитализировано 48 человек. 401 человек выздоровел.

Всего с начала пандемии в Томской области выявили 148 058 случаев заболевания, 142 876 человек выздоровели. Число жертв остается на отметке 898.

Поставить прививку от коронавируса можно в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации города.