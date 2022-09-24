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Общество24 сентября 2022 9:22

Депутату Думы Томска Полевечко пришла повестка из военкомата

Депутат собирается идти в военкомат утром 26 сентября
Кирилл Гостев
Депутат собирается идти в военкомат утром 26 сентября. Фото: Александр Полевечко

Депутат собирается идти в военкомат утром 26 сентября. Фото: Александр Полевечко

Депутату томской городской Думы от ЛДПР Александру Полевечко пришла повестка из военкомата, сообщает "АиФ-Томск".

Согласно документу, Полевечко должен явиться в военкомат в понедельник, 26 сентября, "по вопросу призыва по мобилизации".

"Да, действительно, 24 сентября пришла повестка по вопросу мобилизации. Считаю, что это мой гражданский долг, если пришла повестка, значит должен идти. Буду следовать дальнейшим указаниям", – приводит слова депутата "АиФ-Томск". Полевечко уточнил, что повестку ему вручили лично.

По данным сайта городской Думы, Александру Полевечко 31 год, он холост, имеет высшее экономическое образование.

Получить официальную информацию и консультацию по вопросам частичной мобилизации можно по единому федеральному номеру 122.

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