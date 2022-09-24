Мэр Стрежевого назвал причину удаления своего поста с мобилизационным планом

Мэр Стрежевого удалил пост с мобилизационным планом в своем Telegram-канале Фото: Алексей ФОКИН

Мэр Стрежевого Томской области Валерий Дениченко пояснил, почему удалил пост о порядке частичной мобилизации в своем Telegram-канале.

Напомним, 23 сентября Дениченко сообщил подписчикам, как будет проходить мобилизация в Стрежевом и Александровском районе, и назвал цифры мобилизационного плана. Спустя несколько часов пост был удален, а затем администрация Томской области выступила с опровержением.

"Свой вчерашний пост я удалил по просьбе. Это связано с тем, что мобилизационную работу уполномочен комментировать только военкомат", — написал Дениченко в субботу утром.

Глава города также подчеркнул, что список подлежащих частичной мобилизации стрежевчан находится в военкомате и в открытый доступ не попадет. Ранее региональные власти назвали недостоверными сведения из появившихся в Интернете списков, в которые якобы вошли военнообязанные Томской области.

Получить официальную информацию можно по единому федеральному номеру 122.