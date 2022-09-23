В Октябрьском районе Томска в результате ДТП пострадали две женщины

Инцидент произошел на улице Пушкина днем 23 сентября. Фото: Telegram-канал "Томская полиция".

В пятницу, 23 сентября, в Октябрьском районе Томска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале "Томская полиция".

"Сегодня около 11 часов 00 минут на улице Пушкина, 61 стр. 1 автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением 30-летнего мужчины-водителя совершен наезд на двух женщин-пешеходов", - говорится в сообщении.

С места ДТП в больницу доставили женщин 1963 и 1975 годов рождения.

Напомним, в Стрежевом на площади Нефтяников машина сбила ребенка на самокате, в результате ДТП ребенка увезли в больницу.

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