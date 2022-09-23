В Стрежевом на площади Нефтяников машина сбила ребенка на самокате

Ребенка увезли в больницу. Фото: Telegram-канал "Томская полиция".

В четверг вечером, 22 сентября, на площади Нефтяников произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале "Томская полиция".

"22 сентября 2022 года около 17 часов 20 минут на площади Нефтяников 2 произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Полиция добавляет, что, по предварительным данным, водитель "Toyota Prius" совершил наезд на восьмилетнего подростка, который двигался на самокате по тротуару. Ребенка увезли в больницу.

В отношении водителя "тойоты" составили административный материал по статье "несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и вынесли определение о возбуждении дела "нарушение правил дорожного движения".

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