Около 400 жителей Томской области заразились COVID-19 за сутки

Оперштаб предоставил данные на 23 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 23 сентября 2022 года, в Томской области выявили 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 147 677 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 587 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 142 475 человек.

За последние сутки в стране выявлено 53 335 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 104 пациента скончались, 57 625 выздоровели.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, томичам рассказали об осложнениях от нового подвида "Омикрона", в группе риска по-прежнему пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

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