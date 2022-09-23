Томичам рассказали об осложнениях от нового подвида "Омикрона" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева рассказала жителям региона о том, какие категории населения наиболее подвержены осложнениям после нового штамма коронавируса.

Напомним, летом этого года в регионе распространился новый подвид штамма "Омикрон" под названием "Кентавр". Считается, что он переносится легче предыдущих, но обладает большей заразностью.

"Очень часто говорят о том, что он переносится легко, не вызывает никаких осложнений. Это не так, он вызывает осложнения, в частности, осложнения сердечно-сосудистой системы", — заявила эксперт. Метелева добавила, что вакцинироваться от ковида наиболее критично лицам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания.

Процент ревакцинации от коронавируса в Томской области не превышает 10%. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 августа показатель коллективного иммунитета в регионе составлял 5,3%. От гриппа в регионе привиты 50 тысяч взрослых и 10 тысяч детей.

Поставить прививку от коронавируса или от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации.